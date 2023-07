Nadchodzi PlayStation 5 Pro. Wiadomo, czy wreszcie uciągnie 4K w 60 klatkach na sekundę

To musiało się wydarzyć. Tak, PS5 dostanie w przyszłości mocniejszego braciszka. Chociaż nie tak prędko, jakbyśmy się tego spodziewali. Jak podaje Insider Gaming poprzez Key To Gaming, PS5 Pro jest w przygotowaniu - a jego nazwa kodowa to Project Trinity. To nawiązanie do serii Matrix, gdzie PS4 Pro miało kryptonim Neo, a PSVR Morpheus.