W Rosji nikt już nie kupuje gier. Wszyscy piracą

Według badania przeprowadzonego przez School XYZ (cytowane na łamach TorrentFreak), siedmioro na dziesięcioro rosyjskich graczy i graczek korzystało z pirackich kopii gier w ubiegłym roku. W poprzednich latach było to 5 na 10 graczy. Co prawda aż 90 proc. rosyjskich graczy deklarowało, że w minionym roku też wydało pieniądze na grę, rzadko kiedy był to jednak więcej niż jeden tytuł. Za to 27 proc. spiraciło co najmniej trzy gry, a 20 proc. ponad 10 gier.