Internet dla studentów w cenie dużego kebaba. Play startuje z nową ofertą

Rok szkolny zacznie się już niebawem, a do roku akademickiego pozostał nieco ponad miesiąc. Z tego względu liczni operatorzy wprowadzają coraz to kolejne promocje back to school, czy oferty stworzone z myślą o uczniach i studentach. Dla tych ostatnich m.in. Netia oraz Vectra przygotowali specjalne plany, a do tej dwójki dołączył właśnie Play. Który podobnie jak Netia oferuje tani internet na 9 miesięcy.