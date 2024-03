Nocny Pingwin wymienił też Jarsoława Łazorczyka, kandydata do Rady Miasta Gdańska, który na swoim profilu zamieszczał treści związane z walką z 5G czy o spisku Billa Gatesa. Przed „zabójczym 5G” przestrzegali też Beata Adamska (kandydatka do Rady Powiatu Wadowickiego), Danuta Leheńka-Das (kandydatka do sejmiku woj. dolnośląskiego), Bogusław Domański (jedynka na liście do sejmiku woj. lubelskiego) czy Wioletta Famulska (kandydatka do sejmiku woj. łódzkiego).