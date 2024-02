Kandydat obiecał mieszkańcom aplikację, ale nie sprawdził ważnej rzeczy. A nawet dwóch

Chcieliśmy żyć w przyszłości, no to żyjemy. Korporacje walczą za pomocą nowych technologii (tzn. dyskont wysyła nam reklamowe SMS-y), a kandydat na prezydenta Warszawy chce przyciągnąć do siebie aplikacją. Sęk w tym, że nowa raczej potrzebna nie jest.