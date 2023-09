Takiego pomysłu jeszcze nie było! W mObywatelu obejrzysz... mecze kadry Polski

W końcu to właśnie chiński WeChat jest klasyfikowany jako super-aplikacja, a to za sprawą dużej ilości funkcji oferowanych użytkownikom. WeChat to nie tylko serwis społecznościowy (podobny do Facebooka) i komunikator, ale także platforma do płatności, komunikator dla firm oraz platforma do tworzenia własnych systemów komunikacji dla przedsiębiorców. WeChat posiada funkcje znane także z innych aplikacji, np. pionowe, krótkie wideo (znane z TikToka), Moments (podobne do Facebook stories) czy znikające wideo rodem ze Snapchata. Właśnie WeChatem podobno bardzo inspiruje się Elon Musk.