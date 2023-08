Nowa funkcja w mObywatelu właśnie trafia do użytkowników. Ucieszą się kierowcy

Tymczasowe prawo jazdy mają być niczym innym jak cyfrowym dokumentem, który będzie ważny przez 30 dni od dnia, w którym zdajemy prawo jazdy. Dzięki niemu tuż po zdanym egzaminie na kategorię AM, A1, A2, A, B1, B, B+E bądź T, świeżo upieczony kierowca lub osoba, która poszerzyła swoje uprawnienia, będzie mogła wsiąść do pojazdu i nim odjechać tuż po zdanym egzaminie.