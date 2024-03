Rząd zmusi deweloperów do budowania schronów. Czy czegoś nam nie mówią?

Póki co to kwestia czysto teoretyczna, ale dobrze pokazująca, w jakim głębokim, ciemnym lesie się znaleźliśmy. Nawet jeśli trafimy do schronu, bo drogę wskaże aplikacja, to nie mamy gwarancji, że ktoś otworzy do niego drzwi. Tyle że my nie jesteśmy nawet na tym etapie, bo schrony trzeba zacząć budować. Tymczasem dopiero czeka nas dyskusja na temat tego, kto ma to robić i kto za zapłaci.