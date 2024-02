Myśliwiec wbił się w blok mieszkalny. Pilot walczył do końca

Lot przebiegał bez zakłóceń i pilot szykował się do zakończenia zadania. Podczas podejścia do lądowania, które Makowicka rozpoczął tuż po godzinie 10:00, wypuszczone podwozie spowodowało poluzowanie się nieprawidłowo zamontowanej klapy serwisowej sprężarki. Powstał wyciek, który doprowadził do awarii silnika, który zgasł.