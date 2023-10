Najdziwniejszy wypadek wojskowego samolotu w historii. Wystartował z Kołobrzegu i zabił człowieka w Belgii

F-15 były jednymi z najbardziej zaawansowanych i skutecznych samolotów myśliwskich na świecie, zdolnymi do osiągania prędkości ponad 2,5 raza większej niż prędkość dźwięku i przenoszenia szerokiego asortymentu uzbrojenia rakietowego i strzeleckiego. Po kilku minutach pościgu F-15 dogoniły MiG-23 i zbliżyły się do niego na odległość kilkudziesięciu metrów. Piloci F-15 byli zdumieni tym, co zobaczyli. Samolot, który ścigali, był radzieckim MiG-23, ale nie miał żadnego oznaczenia ani znaku rozpoznawczego. Co więcej, nie miał też żadnego pilota na pokładzie. Kabina była pusta, a fotele katapultowe były wyrzucone.