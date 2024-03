Plush zasypie cię gigabajtami. Operator rusza z nową promocją

Promocyjna oferta polega na bonusowych paczkach GB, które będziemy otrzymywali każdego miesiąca. Operator daje możliwość odebrania nawet ponad 5 TB danych przez rok, ale ważnym punktem całej oferty jest fakt, że dane nie przepadają. Oznacza to nic innego niż to, że nawet jeśli nie zużyjemy paczki z jednego miesiąca, to łącznie będziemy mogli liczyć na ogromne ilości dostępnych danych. Z rozwiązania skorzystają także dotychczasowi klienci.