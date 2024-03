Tani internet światłowodowy. Play dorzuca do tego mocny prezent

Gdyby tego było mało, Play dorzuca jeszcze Netflixa w cenie abonamentu: operator na stronie internetowej podaje, że mamy do czynienia z wersją podstawową, której to koszt 29 zł/mies. To ponad połowa kwoty światłowodu 300 Mb/s w Play, więc i tak się opłaca. Oczywiście obok tego są dostępne bardziej zaawansowane plany: do 600 Mb/s za 60 zł/mies., do 1 Gb/ za 80 zł/mies., czy najbardziej zaawansowany do 5 Gb/s za 110 zł/mies. Takie kwoty są dostępne dla obecnych klientów Playa w umowie na 12 miesięcy, dla nowych natomiast wszystkie kwoty są wyższe o 20 zł.