Te platformy streamingowe możesz mieć za darmo. Plus uruchomił nowy pakiet

Oferta wydaje się opłacalna, ponieważ sam Disney+ to koszt 37 zł/mies., więc pokrywa praktycznie całą kwotę. HBO Max to natomiast 30 zł/mies., więc mamy 67 zł, a do tego dochodzi jeszcze koszt Polsat Box Go Plus z 34 kanałami telewizyjnymi. Dodając wszystkie pakiety, wyjdzie nam kwota powyżej 100 zł/mies., a jeśli i tak potrzebujemy dostępu do szerokiej gamy filmów i seriali, to można trochę zaoszczędzić. Klienci wybierający tańsze abonamenty mogą liczyć na 3 miesiące pakietu All in Streaming za darmo.