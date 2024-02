Orange przyspiesza wyłączanie sieci 3G. Oto czym zostanie zastąpiona

Orange ma ambitny plan zupełnego wyłączenia sieci 3G w Polsce, który ma zostać zrealizowany do końca 2025 r. Przez następne miesiące pomarańczowy operator będzie sukcesywnie wyłączał 3G w kolejnych obszarach Polski. Sieć 4G już teraz korzysta z czterech pasm: 800, 1800, 2100 i 2600 MHz, a do końca roku dojdzie do kolekcji jeszcze 900 MHz.