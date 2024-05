Narzekają na zasięg, ale nie chcą masztu. Mieszkańcy podali argument, który zwala z nóg

Gazeta przypomina, że w lipcu 2023 r. ratusz odmówił wydania zgody na budowę stacji telefonii komórkowej. Operator zaskarżył decyzję do wojewody, a ten uchylił wyrok władz miasta. Inwestor dostał zielone światło. Mieszkańców to jednak nie powstrzymuje i teraz to oni z kolei złożyli odwołanie. Czekają na odpowiedź i nie zanosi się na to, by mieli się prędko poddać.