Na dachu przychodni postawili maszt. Prezes wyleczy mających obawy

Dodali również, że boją się spadku wartości mieszkań i czy antena nie odstraszy potencjalnych kupców. Naprawdę chciałbym to sobie wyobrazić: kupcy krążą po osiedlu z walizkami wypchanymi banknotami, ale jedyne co ich powstrzymuje przed złożeniem oferty, to plany operatora. Dziwny to paradoks: pomimo stawiania kolejnych masztów ceny mieszkań jednak rosną, a inwestorom nie przeszkadza budowanie następnych apartamentowców – przecież maszty powinny odstraszać!