Nie chcieli masztu, przyjechała policja. Bardzo nerwowa sytuacja w polskich górach

Protestujący pilnują działki – swoje tereny odgrodzili elektronicznymi pastuchami, aby utrudnić dotarcie – a na prowadzącej do niej drodze ustawili samochody. W tygodniu doszło nawet do sytuacji, że gdy na miejscu pojawili się budowlańcy, policja i Straż Miejska, wybuchła szarpanina. Kiedy jeden z pracowników nie posłuchał policjanta, który poradził mu, że do czasu uzyskania stosownych pozwoleń lepiej zostawić elementy budowy w spokoju, doszło do przepychanek z protestującymi. Przedstawiciel firmy relacjonował, że został uderzony.