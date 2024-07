Znana piosenkarka odleciała. Oto kolekcja odzieży anty-5G

Czapeczki z folii aluminiowej w kulturze popularnej pojawiły się już w 1927 roku, gdy znany brytyjski biolog Julian Huxley opublikował krótką opowieść "The Tissue-Culture King" z gatunku science-fiction, w której główny bohater używa metalowego nakrycia głowy, aby uniknąć kontroli umysłu przez naukowca-złoczyńcę. Jednak The Tissue-Culture King trochę źle się zestarzało, bo obecnie stworzona w domowych warunkach czapeczka z powszechnie dostępnej folii ma pejoratywne znaczenie, łączone z paranoją, przesadnym lękiem i teoriami spiskowymi.



Jednak nie przeszkodziło to popularnej brytyjskiej artystce we wprowadzeniu do sprzedaży kolekcji ubrań z folii aluminiowej.