Aplikacja do SMS-ów domaga się, żeby ją porzucić. Masz taki telefon, dostaniesz wiadomość

Bardzo chcielibyśmy pokazać co się dzieje po dotknięciu przycisku "Uaktualnij", jednak wybraliśmy opcję "Nie teraz". A to z prostej przyczyny - doświadczenia amerykańskich użytkowników pokazały, że migracja może doprowadzić do utraty historii konwersacji lub oznaczeń wiadomości jako "ważne". Tak więc nawet pomimo deklaracji przeniesienia historii do nowej aplikacji, dmuchamy na zimne i pozostajemy przy Wiadomościach Samsung. No i nie ukrywamy: póki możemy, to korzystamy z aplikacji Samsunga, bo po prostu ją lubimy.