Samsung rezygnuje z własnej aplikacji do SMS-ów. I tak tłumaczy dlaczego

Samsung ewidentnie chce, by od tej pory to Google i tylko Google siłował się z operatorami komórkowymi i innymi producentami telefonów, by uporządkować RCS-owy bałagan, samemu już nie chcąc tracić na to energii. Aplikacja Samsunga nie będzie już aktualizowana nie licząc obowiązkowych napraw ewentualnych usterek. Będzie dostępna do pobrania z Galaxy Store, jeżeli ktoś nadal będzie chciał jej używać. Tą domyślną i rekomendowaną przez Samsunga również i w Europie aplikacją ma być ta od Google’a.