Jak pobrać muzykę na telefon? Za darmo też da się ją ściągnąć

Pierwszym etapem będzie wgranie piosenek do Dysku Google. Najłatwiej wykonać to za pomocą oficjalnej aplikacji Dysk Google, dostępnej pod tym adresem dla PC z Windowsem i macOS-em. Aplikacja ta dodaje Dysk Google do systemowego menedżera plików, dzięki czemu przenoszenie tam danych – w tym muzyki – jest równie wygodne, co dowolna inna operacja na plikach. Należy więc skopiować folder z piosenkami do Dysku Google, najlepiej w utworzonym do tego celu tam folderze.