Użytkownicy Samsungów z nietypowymi powiadomieniami. Koncern prosi, by przeszli na aplikację Google'a

W lipcu Samsung zaszokował użytkowników swoich smartfonów decyzją o powolnym wygaszaniu aplikacji Samsung Wiadomości i migracji do Wiadomości Google jako domyślnej aplikacji do SMS-ów i MMS-ów. Tłumaczenie decyzji było całkiem logiczne, bowiem Samsung zauważył, jakie problemy generuje sytuacja, w której druga osoba nie posiada aplikacji Samsunga oraz napomniał, że rozwój technologii RCS jest dynamiczny, co wymaga równie dynamicznych aktualizacji - takich, jakie dostarcza Google.



Wygaszanie aplikacji rozpoczęło się już w lipcu dość delikatnie - Samsung Wiadomości okazała się nie być preinstalowana na Samsungach Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6. Teraz jednak koreański koncern sięga po konkretniejsze środki, wyświetlając dość natrętny komunikat tym, którzy nadal nie korzystają z aplikacji Google.