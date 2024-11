Open Tech 2024 było również okazją do tego, by sprawdzić, jakie usługi tworzą inne oddziały Orange i jakie technologie mogą trafić w przyszłości do nas. Jedną z ciekawostek jest A la carte Home wdrażane w Maroko, czyli sklep z aplikacjami przygotowany z myślą o… routerze. Propozycje w ramach Livestore to apka do filtrowania sieci społecznościowych, narzędzie do priorytetyzowania ruchu sieciowego oraz usługa dzielenia się plikami wyłącznie w ramach sieci lokalnej.