Piszą, że musisz aktywować konto Orange. Nie rób tego

Na końcu wiadomości jest link prowadzący do przygotowanej przez cyberprzestępców witryny, która ma przypominać stronę Orange. Nie należy jednak ona do najlepiej odwzorowanych stron internetowych – wystarczy spojrzeć na ten dziwny adres URL, który nijak się ma do oryginału. Zresztą, sam formularz do logowania zawiera zwrot "Login to Colorlib" oraz elementy widniejące na stronę są w j. angielskim.