Ceny prądu zamrożone, ale nie na cały rok. Oto ile zapłacimy za energię elektryczną w 2025 r.

Zamrożenie cen prądu na poziomie 500 zł/MWh to dla Polaków realna ulga w domowych budżetach. Choć jest to rozwiązanie tymczasowe, daje szansę na uporządkowanie sytuacji na rynku energii. Kluczowe będzie jednak to, jakie kroki rząd podejmie po upływie 9 miesięcy obowiązywania nowych przepisów.