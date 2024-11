Ostrzegają przed kryzysem energetycznym w Polsce. "Zamiast AI, będą liczydła"

Specjaliści ostrzegają, że drogi prąd to nie tylko problem przemysłu. To domino, które może uruchomić lawinę. Polskie firmy, nie mogąc konkurować cenowo, zaczną wynosić się tam, gdzie prąd jest tańszy. To z kolei spowodować może ucieczkę talentów – inżynierowie i specjaliści od AI zaczną szukać pracy w krajach, gdzie prąd jest tańszy, a co za tym idzie, rozwój technologii jest bardziej dostępny.