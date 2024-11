Wybudowali dodatkowe piętro, mimo że nie mieli zgody. - To dla fotowoltaiki - tłumaczyli

W ponad 440 przypadkach wykryto przekroczenia mocy zainstalowanej. Oznacza to, że tylu klientów miało więcej paneli fotowoltaicznych, niż zezwalała na to umowa i warunki techniczne przyłączenia. Średnia ilość paneli fotowoltaicznych zamontowanych bez zezwolenia to ok. 19 sztuk, choć rekordzista, zamiast zgłoszonych dystrybutorowi 53 paneli miał ich aż 450!