Więcej energii z tej samej powierzchni. Długo oczekiwana zmiana w fotowoltaice staje się faktem

Oxford PV rozpoczął komercjalizację swojej rekordowej technologii tandemowych ogniw słonecznych, wysyłając pierwszą przesyłkę do klienta w USA. Oznacza to, że technologia wyszła już poza fazę prób oraz testów i zaczęła trafiać do odbiorców. A to oznacza pierwsze tak duże zmiany na rynku fotowoltaiki od lat.