Na jej działce ma powstać farma fotowoltaiczna. Dowiedziała się o tym przez przypadek

Czy jeśli już zastąpimy węgiel nowymi technologiami, czy jeśli elektrownie atomowe zapewnią nam tyle czystej energii ile chcemy, czy jeśli dzięki temu spadnie emisja CO2, to problem będzie rozwiązany? Chodzi o to, że nie, bo jego przyczyną jest właśnie to ludzkie rozpasanie, nadmierna konsumpcja, przekonanie, że to do nas należy Ziemia i możemy robić co nam się podoba. A skoro tak, to jeżeli problemem są za duże emisje, zastąpmy kopalnie węglowe farmami OZE. Co za tym idzie, po raz kolejny wejdźmy na teren natury stawiając tam panele i wiatraki.