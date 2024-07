Właściciele działek zbuntowali się przeciwko fotowoltaice. Oto dlaczego protestują

Cóż, sprawa nie jest łatwa. To konflikt sięgający znacznie głębiej i odnoszący się do tego, na ile człowiek ma prawo ingerować w przyrodę. Ze smutkiem przeczytałem argument o tym, że każda ziemia musi zarabiać i jest bezwartościowa, jeżeli nie jest wykorzystywana. A przecież to, że nie ma niej upraw, nie oznacza, że nic nie rośnie i nie ma z niej „pożytku”. Kontrowersyjnie brzmi też fragment mówiący o „naszym krajobrazie” – mam wrażenie, że za tym, co widzimy, stoi coś więcej niż właściciel działki. Choć niewątpliwie to on może go zmienić: zburzyć lub wzbogacić.