Fotowoltaiczna rewolucja to dzieło polskiej uczonej. Rozmawiamy z dr Malinkiewicz

- Wszyscy mówią "Boże, czemu to tak długo trwa?" Ale chyba też sobie myślą, że przyjechałam 10 lat temu do Polski [by założyć Saule Technologies] i ja tu miałam gotowe, świetnie wyposażone laboratorium, 70 wyszkolonych osób, wykwalifikowany personel - inżynierów, chemików oraz aparat administracyjny - i plany fabryki. Otóż nie, to wszystko trzeba było od zera zbudować. Dziś jestem w stanie udowodnić, że to działa, ale pięć lat temu czy siedem? Nie miałam fabryki, nie miałam skali, Miałam małe ogniwa, próbki, plany i dowody pośrednie. To nie jest kopia technologii, jej import - ona jest rozwijana od zera, a to niestety trwa – jak relacjonuje uczona, dodając, że największy opór napotkała z dość niespodziewanej strony.