Pracownicy fast foodów w Polsce powiedzieli, co robią z jedzeniem. W domu robisz odwrotnie

Kiedy my szukamy sposobu, co zrobić z ziemniakami z wczorajszego obiadu i jak wykorzystać fusy po kawie, korporacje dzień w dzień wyrzucają żywność do kosza. Nie chodzi o to, abyśmy my zrezygnowali z dobrych praktyk. Czas zwrócić uwagę na rolę wielkich restauracji, które mogłyby świecić przykładem.