Zastanów się dwa razy, zanim podpiszesz umowę z ceną dynamiczną na prąd - ostrzega nawet rząd

Na papierze oszczędności są możliwe – pod warunkiem, że idealnie dostosujesz swoje życie do godzin taniej energii. Niestety, oznacza to sporo wyrzeczeń. Pranie o 3 nad ranem? Gotowanie obiadu o 22? Raczej trudno tak żyć. Aby skorzystać z niższych cen, musisz być gotowy na ciągłe zmiany swoich nawyków. Sprawdzenie co godzinę, czy cena prądu jest korzystna, to nie jest zajęcie dla każdego.