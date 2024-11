Kiepskie pompy ciepła zalewają rynek. Urząd domaga się natychmiastowych kontroli

O problemach z pompami ciepła na Spider’s Web informowaliśmy kilkukrotnie. W czerwcu wyniki kontroli przedstawiła Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i Inspekcją Handlową (IH). Łącznie sprawdzono 564 urządzenia, z czego aż 463 sztuki nie zostały dopuszczone do obrotu. 101 sztuk zostało dopuszczonych do obrotu, ale 62 sztuki dopiero po działaniach naprawczych przez przedsiębiorców.