Orange chce ulepszyć twoją firmę. Użyje do tego jednego z najważniejszych wynalazków XXI w.

Według szacunków, 80 proc. firm do 2026 roku ma przyjąć GenAI. Live Intelligence ma w tym pomóc – oferując szereg przydatnych narzędzi w przystępnych cenach. Orange Business również zapewni pomoc we wdrażaniu nowych technologii – m.in. pomagając w szkoleniu pracowników w zakresie AI. Co ważne, nowe rozwiązania Orange początkowo trafią do przedsiębiorstw i urzędów we Francji, a w niedalekiej przyszłości także innych krajów Europy.