Chcą uczyć AI, czym jest moralność. Cóż, powodzenia

Czy milion dolarów to dużo, czy też mało? Dla mnie i większości czytelników Spider’s Web to zmieniająca życie fortuna. Dla wielkiego biznesu IT są to jednak grosze. Dla przykładu według bardzo ogólnych szacunków, każde zapytanie wysłane do ChatGPT kosztuje OpenAI około 0,01 dol. Przy założeniu, że dziennie czatbot obsługuje 10 mln zapytań, jego dzienny koszt to 100 tys. dol. A to bardzo ostrożne założenia. Milion dolarów to grosze w kontekście GenAI.