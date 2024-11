Na dole mamy pole wprowadzania tekstu z przyciskami do dyktowania i robienie zdjęcia. W lewym górnym rogu jest przycisk pozwalający cofnąć się do historii naszych chatów, a w prawym nasz awatar, który pozwala wejść w Ustawienia. To tam możemy dać usłudze Gemini dostęp do Google Workspace. Można też wykupić Google One AI Premium (za bagatela 97,99 zł miesięcznie; podziękowałem).