Wydawca GTA VI ostro o AI: "nie ma czegoś takiego jak sztuczna inteligencja"

Jednocześnie warto przypomnieć, że Take-Two Interactive miało już przynajmniej jedną złą przygodę z użyciem AI w grach. A było nią wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji do zwiększenia rozdzielczości GTA: The Trilogy - Definitive Edition. Choć nie był to zabieg całkowicie nowy w branży, gracze i recenzenci z całego świata byli zawiedzeni wizualnymi efektami pracy Rockstar Games.