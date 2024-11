Gracze się wkurzą. GeForce Now wprowadza ważną zmianę

We wpisie w serwisie Reddit, na subforum poświęconym GeForce Now gracze mają mieszane uczucia. Jedni wyrażają rozczarowanie i żartobliwie zauważają "że wreszcie przyszedł czas na zbudowanie własnego zestawu komputerowego". Inni z kolei zauważają, że "choć nie jest to dobra zmiana" to dla wielu z graczy "100 godzin miesięcznie to więcej niż potrzebują".