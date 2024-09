ChatGPT jest już mądrzejszy od ciebie. Nowy model o1 jest drogi, ale i sam myśli

ChatGPT to prawdziwa rewolucja w świecie technologii. Ten sprytny program potrafi pisać teksty, odpowiadać na pytania, a nawet wymyślać kreatywne historie, co otworzyło przed nami mnóstwo nowych możliwości. To już nie tylko narzędzie, ale symbol tego, jak daleko zaszła sztuczna inteligencja i co jeszcze może nas czekać w przyszłości. Ba, dla wielu ChatGPT to po prostu synonim czatbota ze sztuczną inteligencją, tak jak kiedyś adidasy były synonimem sportowych butów.