Kilkukrotnie podnieśli cenę popularnej aplikacji i mówią: „panie złoty, myśmy tutaj dodali AI”. Klienci: „ajajajaj!”

Jak poinformował serwis The Verge, subskrybenci Canva dla zespołów z całego świata zaczęli otrzymywać informacje o podwyżce cen subskrypcji. Przed podwyżką w Stanach Zjednoczonych roczna subskrypcja Canvy dla zespołów wynosiła 120 dol. na rok (ok. 465 zł) za pojedynczą osobę. Jak informuje jeden z klientów australijskiej firmy, otrzymał on wiadomość e-mail informującą o podwyżce do 500 dol. (ok. 1937 zł) za stanowisko z upustem do 300 dol (ok. 1162 zł) przez pierwszy rok trwania subskrypcji po podwyżce.