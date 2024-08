Gemini bierze Asystenta Google i mu mówi: to teraz ja będę asystentem. Dużo lepszym

Co prawda asystent Google’a nie otrzyma funkcji czytania w myślach – byłoby to co najmniej creepy, natomiast pracownik firmy podczas wczorajszego wydarzenia zapowiedział, że oprogramowanie nauczy się lepszego rozumowania, planowania i zapamiętywania. Innymi słowy, każde nowe – zapytanie nie będzie do końca nowe, ponieważ asystent sztucznej inteligencji ma lepiej zapamiętywać kontekst.