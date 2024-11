Orange ulepszy internet w twoim telefonie. Zapomnij o starym i wolnym 3G 

To tzw. proces refarmingu, czyli wykorzystania pasma jednej sieci na rzecz drugiej. Obecnie 3G w Orange działa wyłącznie na jednej częstotliwości – 900 MHz. To pasmo niskiej częstotliwości jednak powoli jest przejmowane przez 4G, co pozytywnie wpływa na działanie sieci komórkowej – pozwala objąć zasięgiem LTE więcej obszarów, a co za tym idzie, użytkowników. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że nowsza generacja sieci jest dużo szybsza niż 3G, które praktycznie nie nadaje się do komfortowego korzystania z internetu.