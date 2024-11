Orange da ci dostęp do 5G. Odpalasz telefon i nagle internet śmiga jeszcze szybciej

Zdecydowana większość nowoczesnych ofert operatora gwarantuje dostęp do sieci 5G od razu – niezależnie czy mówimy o ofercie na kartę, czy abonamencie. Po prostu jest to dzisiaj standardem. Kiedyś jednak tak nie było i wybierając niektóre taryfy, otrzymywało się dostęp tylko do LTE z prostego względu – obecnie powszechnie stosowane 5G nie było wtedy jeszcze dostępne.