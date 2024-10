Powinieneś podziękować Play. Operator daje każdemu dostęp do 5G

Dokładną listę znajdziecie na stronie komunikatów operatora. Większość z tych taryf nie jest już dostępna do kupienia, natomiast jeśli jeszcze z nich korzystacie, to już od dłuższego czasu (końca sierpnia) macie dostęp do 5G. Wcześniej operator miał dawać dostęp klientom tych ofert do 31 października. Teraz jest już na zawsze. Innymi słowy, wszyscy w Play – także ci, którzy nie chcą porzucić starej taryfy, mogą korzystać z najnowszej sieci. Nie będą już ograniczani wyłącznie do LTE.