Działa to w taki sposób, że dziś i jutro (1, 2 października) do dyspozycji są bonusy we wielu usługach Orange. Można zgarnąć więcej za tę samą cenę, a nawet za darmo. Tyczy się to zarówno oferty pomarańczowego operatora, jak i bardziej przystępnych cenowo planów nju mobile. Abonamentu, subskrypcji i karty.