Play ulepszył ofertę na kartę. Tak grubo jeszcze nie było

Dodatkowo Play oferuje w pakiecie jeszcze 200 GB internetu, co oznacza, że łącznie można liczyć na 850 GB każdego miesiąca przez cały rok. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że to naprawdę imponująca ilość danych do wykorzystania co miesiąc. W abonamentach kwota 50 zł/mies. nie należy do najpopularniejszych, ale nawet w pakietach za 60 zł/mies. operatorzy oferują dużo mniejsze paczki danych. Play rozbił bank.