T-Mobile ulepszył ofertę na kartę. Daje tak dużo GB, że głowa mała

Magentowy operator nie zmienia zasad działania promocji – jak każdy operator rozdaje dodatkową określoną ilość danych w ciągu roku. W tym przypadku jest to 12 paczek po 600 GB, co łącznie daje 7200 GB. Wartość nie uwzględnia bonusów na start czy za zgody, a gdyby je dodać, to byłoby to 7600 GB. No ale przecież nie każdy chce wyrażać zgód marketingowych.