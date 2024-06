Orange właśnie rozgromił system i daje potężną paczkę internetu. Za darmo

No dobra, ale co trzeba zrobić, ale móc zdobyć 1024 GB bonusowych za darmo? Przede wszystkim trzeba mieć aktywny dowolny plan. Jeśli ten warunek jest spełniony, to w aplikacji mobilnej do zarządzania ofertą Flex należy wpisać kod promocyjny TERALATO w sekcji kody promocyjne w zakładce mój profil. Pakiet daje dostęp do 1024 GB do wykorzystania na terenie Polski (także w sieci 5G Orange) przez 60 dni od momentu aktywacji. W roamingu zagranicznym skorzystamy wyłącznie tylko z paczek, które dostępne są dla naszego pakietu (ostatnimi czasy Orange zwiększył dostępne GB w roamingu UE).