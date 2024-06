A opiekun, czyli kto? To osoba zajmująca się wspieraniem osoby, której stan zdrowia tego wymaga i nie jest w stanie w pełni funkcjonować samodzielnie. Może to być zarówno partner, jak i dziecko osoby starszej, rodzic osoby niepełnosprawnej itd. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by opiekunem w ramach aplikacji został ktoś nie połączony więzami rodzinnymi - równie dobrze może to być przyjaciel lub osoba w tym celu zatrudniona.